Svetovni dan človekovih pravic v duhu enakosti

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 9. decembra - Ob letošnjem svetovnem dnevu človekovih pravic, ki poteka pod geslom Vsi ljudje, vsi enaki, Združeni narodi (ZN) poudarjajo pomen enakosti in nediskriminacije. Varuh človekovih pravic v Sloveniji je sicer prepričan, da so človekove pravice in temeljne svoboščine v času razmaha pandemije covida-19 izpostavljene bolj kot kadarkoli prej.