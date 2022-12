V Krškem, Trebnjem, Mokronogu in Kostanjevici na Krki novi, v Brežicah in Dolenjskih Toplicah dosedanji župani

Krško/Brežice/Kostanjevica na Krki/Trebnje/Dolenjske Toplice/Mokronog, 5. decembra - V osrednjem Posavju so v drugem krogu nedeljskih županskih volitev novega župana dobili v Mestni občini Krško in Kostanjevici na Krki, Občino Brežice pa bo še štiri leta vodil dozdajšnji župan. Na Dolenjskem so novo župansko vodstvo izvolili v Trebnjem in Občini Mokronog-Trebelno, v Dolenjskih Toplicah pa bo še naprej uradoval stari novi župan.