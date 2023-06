Nepravilnosti pri glasovanju na lokalnih volitvah niso vplivale na izvolitev županje Divače

Divača, 15. junija - Pol leta po lokalnih volitvah ni več dvoma o tem, da je bila za županjo občine Divača izvoljena Alenka Štrucl Dovgan. Kot so danes sporočili z upravnega sodišča, so kot neutemeljeno zavrnili pritožbo poraženega kandidata Roberta De Lucie. Ugotovili so sicer več nepravilnosti, ki pa niso mogle vplivati na izid.