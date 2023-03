Trem državnim sekretarjem bo zaradi nezdružljivosti funkcij prenehal mandat mestnih svetnikov

Ljubljana, 11. marca - Državni sekretarji Marko Koprivc, Andrej Rajh in Vesna Humar so se po objavi novega sistemskega pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije znašli v položaju, ko ob sočasnem zasedanju sedežev v občinskih svetih opravljajo nezdružljivi funkciji. Vsem trem naj bi mandati v ljubljanskem, mariborskem in novogoriškem mestnem svetu prenehali.