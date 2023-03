Upravno sodišče bo v prihodnjih dneh odločilo o županskih volitvah v Divači

Divača, 24. marca - Na Upravnem sodišču v Novi Gorici so v četrtek obravnavali pritožbo Roberta De Lucie na izvolitev Alenke Štrucl Dovgan za županjo Divače. Predstavniki pritožnika, občinske volilne komisije in stranke z interesom so vložili dokazne predloge. Sodišče bo o morebitni razveljavitvi volitev odločilo v prihodnjih dneh, poročajo Primorske novice.