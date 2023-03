Opazovalci lokalne volitve ocenili kot umirjene, vključujoče in dobro organizirane

Ljubljana, 24. marca - Opazovalna misija Sveta Evrope je lokalne volitve 2022 v poročilu ocenila kot umirjene, vključujoče in dobro organizirane ter pohvalila visoko stopnjo zaupanja volivcev, kandidatov in drugih deležnikov v volitve. Kritike so izrekli na račun nekaj neenotnih postopkov, vpliva aktualnih županov in nepriznanih narodnih skupnosti.