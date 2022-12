Rakovec: Ljudje prepoznali resno namero Kranj vrniti za prestolnico Gorenjske

Kranj, 4. decembra - Matjaž Rakovec, ki so mu volivci v drugem krogu lokalnih volitev v Kranju namenili drugi županski mandat, je zmago pričakoval in je z njo zadovoljen. Ljudje so po prepoznali, da ima njegova ekipa resno namero prenoviti Kranj, da bo ta spet postal prava prestolnica Gorenjske, je ocenil v izjavi za medije.