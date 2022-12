Aktualna župana v drugem krogu volitev slavila v dveh od šestih mestnih občin

Ljubljana, 4. decembra - V drugem krogu lokalnih volitev so župane danes izvolili še v polovici mestnih občin. Aktualna župana sta slavila v Mariboru in Kranju, v Celju in Novi Gorici pa so se volivci odločili za menjavo na županskem mestu. Pričakovano, saj dosedanja župana nista kandidirala, so nova prva moža občine dobili tudi v Krškem in Murski Soboti.