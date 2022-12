V dvoboju za župana Komende dosedanja direktorica občinske uprave in član nadzornega odbora

Komenda, 1. decembra - V Komendi se bosta za mesto naslednika župana Stanislava Poglajna, ki po osmih letih vodenja občine ni kandidiral, pomerila direktorica občinske uprave Majda Ravnikar in dolgoletni član nadzornega odbora Jurij Kern. Oba sta prepričana, da občina potrebuje spremembo v vodstvu, in napovedujeta, da bosta prisluhnila predvsem občanom in dobrim idejam.