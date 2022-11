Novogoriškemu županskemu kandidatu Turelu široka podpora strank in list

Nova Gorica, 29. novembra - Županskega kandidata Gibanja Svoboda v Mestni občini Nova Gorica Sama Turela so pred drugim krogom podprli v strankah NSi in Levica ter listi Mdruzi in Listi za razvoj. V primeru Turelove izvolitve je verjetno to tudi že osnutek koalicije v novogoriškem mestnem svetu, ki ostaja odprta tudi za druge liste.