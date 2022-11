Xi Kubi obljubil neomajno podporo

Peking, 25. novembra - Kitajski predsednik Xi Jinping se je danes v Pekingu srečal s kubanskim kolegom Miguelom Diazom-Canelom in mu obljubil, da bo Kitajska še naprej po najboljših močeh podpirala Kubo. Ob tem je odnose med državama opisal kot "primer solidarnosti in sodelovanja" med socialističnimi državami in državami v razvoju, poroča španska tiskovna agencija EFE.