Na Kubi referendum o novem družinskem zakoniku

Havana, 25. septembra - Na Kubi so se danes odprla volišča za glasovanje o novem družinskem zakoniku, ki bi istospolnim parom med drugim omogočil poroke in posvojitve. Zakonski sveženj vključuje tudi možnost nadomestnega materinstva in pravnega skrbništva za nebiološke starše ter ukrepe za zaščito pravic otrok, starejših in invalidov, poročajo tuje tiskovne agencije.