Pogašen obsežen požar v kubanskem skladišču nafte

Havana, 13. avgusta - Gasilci so v petek dokončno pogasili požar v kubanskem skladišču nafte, ki je terjal dve smrtni žrtvi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Na pogorišču je že 60 strokovnjakov, ki so zadolženi za najdbo 14 pogrešanih gasilcev, so sporočili iz urada predsednika Miguela Diaz-Canela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.