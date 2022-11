Putin in kubanski predsednik enotno proti ZDA kot skupnemu sovražniku

Moskva, 22. novembra - Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov kubanski kolega Miguel Diaz-Canel sta danes potrdila enotno stališče do ZDA kot skupnega sovražnika, saj se obe državi soočata s sankcijami Washingtona. Ob tem sta v Moskvi odkrila bronasti spomenik nekdanjemu kubanskemu voditelju in revolucionarju Fidelu Castru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.