Bidnova vlada želi z vrhom Amerik okrepiti vpliv na južno sosedstvo

pripravil dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Los Angeles, 4. junija - Vlada predsednika ZDA Josepha Bidna bo od ponedeljka do petka v Los Angelesu gostila deveti vrh Amerik, na katerega so povabljeni voditelji držav s celotne ameriške celine in Karibov - razen nekaterih izjem, kar pa je povzročilo težave že pred začetkom vrha.