Županske volitve: Zapleti s tesnimi izidi in štetjem glasov stalnica

Ljubljana, 29. novembra - Tudi letošnje županske volitve niso imune na zaplete, ki so zlasti v primerih majhnih razlik v številu glasov med kandidati stalnica in epilog marsikdaj dobijo na sodišču. Zahtevi za ponovno štetje glasov zaradi majhne razlike sta bili po prvem krogu vloženi v Bovcu in v Gorjah, pred štirimi leti je bilo napeto v Kopru in Šmarjeških Toplicah.