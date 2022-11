Stranke v rezultatih lokalnih volitev iščejo vsaka svoj uspeh

Ljubljana, 21. novembra - Rezultate nedeljskih lokalnih volitev si stranke interpretirajo po svoje. Vsaka namreč izpostavlja število bodisi županov bodisi svetnikov, izvoljenih z njihovo podporo, oziroma tisti del izidov, kjer so dosegle cilj, ki ga štejejo kot uspeh. Prva je volilno zmago razglasila SDS, a so tudi druge stranke izpostavljale nekatere izide, kjer so boljše.