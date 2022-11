Možnost preferenčnih glasov, kot kaže, slabo izkoriščena

Ljubljana, 21. novembra - V občinah, kjer predstavnike občinskih svetov volijo po proporcionalnem sistemu, so lahko volivci na nedeljskih lokalnih volitvah poleg glasu za listo kandidatov svojemu favoritu z liste podelili tudi t. i. preferenčni glas. V absolutnem številu so jih največ prejeli kandidata v Brežicah Mojca Florjanič in Ivan Molan ter Olga Karba v Ljutomeru.