Na kočevsko-ribniškem in zahodni Dolenjski brez sprememb, novi župani v Loškem Potoku, Loški dolini in Dobrepolju

Škofljica, 21. novembra - Na kočevsko-ribniškem območju lokalne volitve pričakovano niso prinesle večjih sprememb, enako tudi ne v Ivančni Gorici in Grosupljem, kjer na čelu občin ostajajo zdajšnji župani. So pa nove župane dobili v Loškem Potoku, Dobrepolju in Loški dolini.