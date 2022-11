Na Bledu v drugem krogu Anton Mežan in aktualni župan Janez Fajfar

Bled, 20. novembra - Na Bledu se bosta v drugem krogu pomerila aktualni župan Janez Fajfar ter čarodej in kočijaž Anton Mežan, ki sta oba kandidirala s podpisi volivcev in prejela podobno število glasov. Po delnih neuradnih izidih in vseh preštetih glasovih se je za Fajfarja odločilo 44,2 odstotka, za Mežana pa 45,6 odstotka volivcev.