Liffe: Zgodovina in vpliv slovenskega LGBT gibanja v LGBT_SLO_1984

Ljubljana, 20. novembra - Najnovejši dokumentarec režiserja Borisa Petkoviča, LGBT_SLO_1984, ki je del letošnjega Liffa, nudi obširen pregled zgodovine LGBT gibanja v Sloveniji in vpliva na razvoj podobnih gibanj v soseščini. To je bilo prvo tovrstno organizirano gibanje na področju nekdanje Jugoslavije in eno prvih ali verjetno prvo v vzhodni Evropi, je povedal Petkovič.