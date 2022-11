Liffe: Prelom in brezčuten sistem v Varnem kraju

Ljubljana, 19. novembra - Varen kraj, celovečerni prvenec hrvaškega režiserja Juraja Lerotića, ki se na Liffu poteguje za vodomca, je psihološka drama, prikaz prelomnega in travmatičnega dogodka v življenju družine in večinoma brezčutnega odzivanja institucij. Pri nastanku filma so ključno vlogo odigrali tudi slovenski ustvarjalci, je povedal režiser.