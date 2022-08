Škuc že pol stoletja s pionirsko vlogo v kulturnem, umetniškem in družbenem prostoru

piše Maja Lazar

Ljubljana, 3. avgusta - Društvo Škuc je v slovenskem prostoru dejavno že 50 let. V tem obdobju je iz Študentskega kulturno-umetniškega centra prerasel v eno vidnejših nevladnih organizacij kulturno - umetniške produkcije v Sloveniji. Pri njih so umetniško pot začeli številni kasneje doma in v tujini uveljavljeni slovenski umetniki.