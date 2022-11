Nataša Velikonja za STA: Volja do osebnostne integritete je močnejša od homofobnega terorja

pripravila Ajda Ana Zupančič

Ljubljana, 9. novembra - Pesnica, sociologinja in aktivistka Nataša Velikonja, prejemnica letošnje Jenkove nagrade za pesniško zbirko Prostor sred križišč, je v dopisnem intervjuju za STA spregovorila o pluralnosti družbe, moči poezije in uporu proti kulturni prisvojitvi. "Volja do osebnostne integritete je močnejša od homofobnega terorja," je povedala.