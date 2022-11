Liffe: Pjer Žalica v Prazniku dela o vojnih travmah

Ljubljana, 13. novembra - Na letošnjem Liffu je v sekciji Kralji in kraljice prikazan Praznik dela, najnovejši film bosanskega režiserja Pjera Žalice, ki svoje like sooči s travmatičnimi posledicami vojne, občinstvu pa hkrati izriše absurdno protislovje obložene gostije in resigniranega pomanjkanja.