Matjaž Rakovec z drugim mandatom na čelu Kranja nadaljuje zastavljeno delo

pripravila Tinkara Zupan

Kranj, 4. decembra - Diplomirani ekonomist Matjaž Rakovec, ki se je pred tem že dokazal na področju gospodarstva in športa, je pred štirimi leti kot novinec vstopil v lokalno politiko in bil izvoljen za župana Kranja. Občani so ocenili, da je funkcijo opravljal uspešno, zato so mu danes zaupali drugi mandat, v katerem napoveduje nadaljevanje zastavljenega dela.