Tržičani bodo novega župana izbirali med tremi kandidati

Tržič, 15. novembra - Občina Tržič bo na prihajajočih volitvah dobila novega župana. Za župansko funkcijo se bodo po odhodu dolgoletnega župana Boruta Sajovica v poslanske klopi pomerili trije kandidati. To so nekdanji direktor občinske uprave Drago Zadnikar, predsednik Turističnega društva Plac Peter Miklič in gostinec Samo Dolhar.