EEA: Vročinski valovi bi lahko do leta 2100 ubili 90.000 Evropejcev letno

Koebenhavn, 9. novembra - Vročinski valovi bi lahko do leta 2100 ubili 90.000 Evropejcev letno, je v najnovejšem poročilu opozorila Evropska agencija za okolje (EEA). "Če svet izpolni zavezo in segrevanje ozračja omeji na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo, pa se število smrti zmanjša na 30.000 letno," so zapisali.