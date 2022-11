Neprejemanje preživnine je mogoče dokazovati tudi z bančnim izpiskom

Ljubljana, 8. novembra - Ministrstvo za delo opominja, da je pri uveljavljanju denarne socialne pomoči mogoče kot dokaz o neprejemanju preživnine upoštevati tudi bančni izpisek. Centrom za socialno delo so že posredovali ustrezno obvestilo. Ključni cilj ministrstva je poenotiti prakse in doseči čim bolj ažurno odločanje o pravicah, so navedli.