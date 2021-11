V Levici in LMŠ za lažjo pot do nadomestila preživnine

Ljubljana, 5. novembra - Po predlogu sprememb na področju preživnin, ki sta ga Levica in LMŠ vložili v zakonodajni postopek, bi bila pot do nadomestila preživnine lažja. Poleg tega se neizplačana preživnina ne bi več upoštevala med dohodke, ki vplivajo na določanje zneska za upravičenost do denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev.