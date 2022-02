DZ sprejel preživninsko novelo

Ljubljana, 2. februarja - DZ je na današnji seji s 84 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog novele zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki skrajšuje čas in poenostavlja uveljavljanje pravice do pridobitve nadomestila preživnine. Zakon se bo začel uporabljati 1. septembra.