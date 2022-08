S septembrom bo neizplačane preživnine terjal preživninski sklad

Ljubljana, 29. avgusta - Septembra bo začel veljati nov zakon, ki omogoča enostavnejšo in hitrejšo pot do nadomestila preživnine v primerih, ko se ta otrokom ne izplačuje, je napovedal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac. Nova zakonodaja terjanje neizplačanih preživnin namreč prelaga na preživninski sklad.