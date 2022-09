V veljavi spremembe glede izterjave neizplačanih preživnin

Ljubljana, 1. septembra - Z današnjim dnem so začele veljati spremembe zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki omogočajo enostavnejšo in hitrejšo pot do nadomestila preživnine v primerih, ko se ta otrokom ne izplačuje. Nova zakonodaja terjanje neizplačanih preživnin namreč prelaga na preživninski sklad.