Županske volitve: Kandidati za župana Nove Gorice opozarjajo na zamudo pri projektu EPK

pripravila Rosana Rijavec

Nova Gorica, 10. novembra - V Mestni občini Nova Gorica se za županski stolček poteguje pet kandidatov in kandidatka. Za STA so navedli prve tri naloge, ki bi jih opravili ob izvolitvi, ter predstavili svoje poglede na pripravo projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) in stanovanjsko gradnjo na Goriškem. Opozarjajo, da je pri projektu EPK že zamuda.