Rozman za večjo prometno varnost in prijazno stanovanjsko politiko na Ptuju

Ptuj, 25. oktobra - Kandidat SDS za ptujskega župana Franjo Rozman v ospredje svojega programa postavlja ureditev lokalnega in tranzitnega prometa in s tem večjo prometno varnost v najstarejšem slovenskem mestu, pa tudi prijaznejšo stanovanjsko politiko. Med pomembnejšimi točkami so še zdrava pitna voda, skrb za kulturno dediščino in povabilo meščanov k sodelovanju.