Kitajska partija bo ob zaključku kongresa predstavila novo vodstvo

Peking, 22. oktobra - Na Kitajskem se danes zaključuje XX. kongres kitajske komunistične partije, na katerem so določili vodstvo in smernice za naslednjih pet let. Pričakuje se, da bodo delegati Xi Jinpingu že tretjič zapored podelili petletni mandat na čelu partije, do sprememb pa bi lahko prišlo na drugih vodilnih položajih v njegovem ožjem krogu.