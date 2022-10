ZDA z novimi omejitvami izvoza čipov na Kitajsko

Washington, 8. oktobra - ZDA so v petek napovedale nove omejitve izvoza čipov in delov za proizvodnjo čipov, ki bi lahko bili uporabljeni v vojaški opremi, na Kitajsko. S tem želi ustaviti prizadevanja Pekinga za razvoj lastne industrije čipov in razvoj napredne vojaške tehnologije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.