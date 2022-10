Xi ob odprtju kongresa posvaril pred "nevarnimi nevihtami"

Peking, 16. oktobra - Prihajajo težki časi, moramo se prilagoditi in pripraviti na boj z "močnimi vetrovi, nemirnimi vodami in celo nevarnimi nevihtami", je ob odprtju 20. kongresa komunistične partije posvaril kitajski predsednik Xi Jinping. Kot je opozoril, je potencialnih nevarnosti veliko, možni so tudi "najslabši scenariji", prihodnjih pet let bo kritičnih.