Kitajska bo vztrajala pri strategiji ničelne tolerance do covida-19

Peking, 11. oktobra - Kitajska ne bo spreminjala stroge strategije ničelne tolerance do covida-19, so danes sporočili iz Pekinga, kjer se pripravljajo na kongres vladajoče komunistične partije, ki se bo začel v nedeljo. Kot so pojasnili, bi imela vrnitev virusa v velikem obsegu "resen vpliv na gospodarski in družbeni razvoj", poroča nemška tiskovna agencija dpa.