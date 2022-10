Z nagovorom Xi Jinpinga se začenja XX. kongres kitajske partije

Peking, 16. oktobra - Kitajska komunistična partija bo danes začela XX. partijski kongres, najpomembnejši politični dogodek v državi, ki poteka vsakih pet let in traja približno en teden. Delegate bo danes nagovoril aktualni kitajski voditelj Xi Jinping, ki bo najverjetneje že tretjič zapored prejel petletni mandat na čelu partije in države.