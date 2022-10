Žalec, 18. oktobra - Pitne vode iz vodovoda žalske komunale ni treba več prekuhavati, saj so tudi sredini rezultati odvzetih vzorcev pokazali, da v vodi ni več norovirusov in bakterij. Analize so tako pokazale, da je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uživanje, je zapisano na spletnih straneh žalske komunale.