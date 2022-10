V vodovodnem sistemu žalske komunale ni več norovirusov in bakterij

Žalec, 14. oktobra - Žalska komunala je v nedeljo na osmih lokacijah iz vodovodnega sistema odvzela vzorce zaradi ugotavljanja norovirusov in bakterij. Ti vzorci so pokazali, da v vodi ni več norovirusov in bakterij, je danes za STA povedal direktor komunale Janez Primožič. Dejal je še, da so v sredo ponovili vzorčenje, rezultati pa bodo znani v ponedeljek oz. torek.