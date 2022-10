V celjski bolnišnici zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo 47 ljudi

Celje/Žalec, 4. oktobra - V celjski bolnišnici je od nedelje do danes zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo 47 ljudi, od tega so dve osebi hospitalizirali. Sprva so na žalski občini domnevali, da je motnje povzročila zakalitev vodnega vira, vendar so kmalu ugotovili, da gre za tehnično napako na vodnem viru Šempeter, so danes sporočili z občine.