V primeru norovirusa v žalskem vodovodu je ukrep prekuhavanja vode učinkovit

Trop Skaza je tudi dejala, da si vsi želijo, da je pitna voda brez posebnosti. Komunikacija z zdravstveno inšpekcijo in celjsko bolnišnico, kjer so obravnavali osebe s prebavnimi motnjami, je bila odlična. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa s strani lokalne skupnosti niso prejeli nobenega obvestila o onesnaženosti vodenega vira, je še dejala Trop Skaza.

Predstavniki NIJZ so sicer obljubili, da bodo vsebine, ki se nanašajo na žalsko komunalo, čim prej vidne na njihovih spletnih straneh.

Poudarili so tudi, da je treba prekuhavati vodo za pitje, kuhanje, pripravo hrane, toplih in hladnih pijač ter ledenih kock, vodo za pranje sadja in zelenjave in vodo za umivanje zob. Hrano in napitke za dojenčke pa je treba pripravljati vedno s prekuhano vodo, po potrebi tudi za bolnike z zmanjšano imunsko odpornostjo. V primerih, ko je prekuhavanje vode težko izvedljivo ali nepraktično, je treba namesto prekuhane uporabiti embalirano pitno vodo.

Primožič pa je povedal, da je pričakoval jasne usmeritve zdravstvene stroke glede pojava norovirusa, ki so ga v petek potrdili v njihovem vodovodnem sistemu. Zanj je ta virus širši zdravstveni problem, s katerim se doslej niso nikoli soočili. Dejal je tudi, da je treba ljudem jasno povedati, ali se lahko tuširajo z vodo, v kateri se nahajajo norovirusi, in ali jih je možno uničiti s prekuhavanjem vode. Odgovore na ta vprašanja mora podati zdravstvena stroka, je dodal.

Ponovil je, da se je onesnaženje pitne vode s fekalijami zgodilo v preboldskem raztežilniku Likovič s sistemom za pripravo vode. Zgodila se je namreč tehnična napaka glede kloriranja vode. To napako so ugotovili pred osmimi dnevi, ko je že nekaj oseb zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo v celjski bolnišnici.

Ocenil je še, da temeljni vzrok aktualne problematike torej ni bila ponedeljkova okvara na opremi za doziranje plinskega klora, ampak je temeljni vzrok v snovi fekalnega ali še kakšnega drugega izvora, ki je domnevno vstopila v vodovodni sistem.

Žalska komunala je zaradi prebavnih motenj 99 ljudi, ki so pomoč prejšnji teden poiskali v celjski bolnišnici, sprejela ukrepe za izboljšanje vodooskrbe. Med drugim je tako uvedla vsakodnevno kontrolo vsebine klora na vsakemu vodovodnemu sistemu, podjetje je prevzelo tudi subjektivno krivdo, zato se v komunali obetajo tudi kadrovske spremembe.

O aktualnih razmerah v žalski komunali in izsledkih notranjega nadzora, ki ga je v komunali uvedel žalski župan Janko Kos, bodo danes razpravljali tudi župani spodnjesavinjskih občin.