Preiskave po težavah z žalskim vodovodom še potekajo

Žalec, 6. oktobra - Interna preiskava v žalski komunali zaradi prebavnih motenj 99 ljudi, ki so pomoč ta teden poiskali v celjski bolnišnici, še poteka. Žalski župan Janko Kos je danes za STA povedal, da je v vodovodu komunale zatajil sistem kloriranja in so se razvile okužbe, očitno pa je prišlo v okolici vodnega vira tudi do vdora bakterij fekalnih odplak.