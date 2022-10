Žalska komunala išče vzroke za prebavne motnje več oseb iz Savinjske doline

Žalec, 5. oktobra - Žalska komunala išče vzroke za prebavne motnje 47 ljudi, ki so pomoč ta teden poiskali v celjski bolnišnici. Komunala ne izključuje možnosti, da je dogodek posledica nenamernega ali namernega kaznivega ravnanja, kar bi lahko predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi. Vse osebe so uživale pitno vodo iz žalskega vodovoda. Zadevo so prijavili policiji.