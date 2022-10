Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS za umik opozoril pred odpovedjo zaposlitve

Ljubljana, 10. oktobra - Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) poziva vodstvo zavoda, naj umakne opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je v petek poslalo 38 zaposlenim. Opozorila so prejeli, ker so proti koncu avgusta in v začetku septembra s prihodom v televizijski studio "izrazili solidarnost s šikaniranimi kolegi".