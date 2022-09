Sodelavci Informativnega programa TVS z navzočnostjo v studiu TV Dnevnika znova proti pritiskom vodstva

Ljubljana, 5. septembra - Del sodelavcev Informativnega programa TVS se je zvečer v studiu televizijskega Dnevnika pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva TVS in RTVS. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, si bodo še naprej prizadevali, da bo RTVS verodostojen, kakovosten in profesionalen javni medij.