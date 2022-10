Nekateri zaposleni na RTVS prejeli opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Ljubljana, 7. oktobra - Nekateri zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so danes prejeli opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve. Ta se nanaša na nepooblaščen vstop v studio. Del informativnega programa se je namreč 5. septembra v studiu pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva RTVS.