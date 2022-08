Pfeifferjeva in Krajnc: Očitki Urbanije o nesposobnosti ne držijo, posvetovala se bova z odvetnikom

Ljubljana, 23. avgusta - Dnevna urednica oddaj Dnevnik in Odmevi Vesna Pfeiffer in voditelj informativnih oddaj Saša Krajnc zanikata očitke direktorja televizije Uroša Urbanije, da nista sposobna opravljati svojih nalog. Prepričana sta, da takšne žalitve in klevete ne smejo ostati neodgovorjene, zato se bosta o svojih možnostih pogovorila z odvetnikom.